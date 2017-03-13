Мэр Ялты подарил городу одну пальму

Мэр Ялты Андрей Ростенко высадил на городской набережной за свой счет пальму. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщают «Примечания».

По информации издания, на набережной появился автомобиль с краном, который привез саженец дерева.

Материалы по теме Потеряли берега Как достопримечательности Ялты уничтожают с согласия крымских властей

Как информировал сайт yalta-pulse.ru, 7 марта Ростенко заверил горожан, что на месте снесенного комплекса «Еда» будут высажены пальмы, при этом он и председатель Ялтинского городского совета Роман Деркач за свой счет обеспечат два дерева. «Работа ведется и думаю, что к сезону пальмы будут», — сказал тогда ялтинский градоначальник.

Торгового комплекс «Еда» в Ялте был демонтирован в конце 2016-го. Ростенко объяснял, что снос строения состоялся в рамках «наведения порядка на набережной». Тогда городские власти заявляли, что пока не приняли решения о том, что будет на месте снесенного комплекса.