В историческом центре Ялты началась подготовка к вырубке 50-летних кипарисов

В историческом центре главного крымского курорта Ялты, на территории школы №9 на улице Московской, строители начали подготовку к вырубке 50-летних кипарисов. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает издание «Примечания».

«Часть школьного сквера огородили под застройку, информации об объекте и застройщике на заборе нет. За забором работает экскаватор, который, видимо, будет рыть котлован. Строители представиться корреспонденту "Примечаний" отказались. Жильцам соседних домов, выступающим против уничтожения деревьев, они тоже не представляются, анонимно заявляя, что у них "все по закону"», — говорится в публикации.

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Начальник отдела экологического муниципального контроля Ялты Александр Грамотенко в комментарии изданию сказал, что находится на совещании в Севастополе, но, как только вернется, «обязательно разберемся». «Жителям прямо сейчас нужно вызвать наряд полиции, чтобы те зафиксировали возможные правонарушения и проверили документы у строителей», — посоветовал чиновник.

«Примечания» отмечают, что в прошлом году мэр Ялты Андрей Ростенко выступил с инициативой вырубить все кипарисы в городе, однако позже отказался от этой идеи.

13 марта сообщалось, что Ростенко высадил на городской набережной за свой счет одну пальму на месте снесенного в конце 2016-го года комплекса «Еда». О том, что на месте «Еды» будут высажены пальмы, Ростенко заверил горожан 7 марта, отметив, что он и председатель Ялтинского городского совета Роман Деркач за свой счет обеспечат два дерева.