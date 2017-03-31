Аксенов назвал Ялту «номером один по беспределу»

Глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов на встрече с главными архитекторами муниципальных образований региона заявил, что Ялта является лидером по строительному беспределу, а также запретил директору департамента архитектуры и градостроительства Ялты Владимиру Приступе подписывать какие-либо официальные документы. Об этом сообщает «Крыминформ».

Аксенов анонсировал создание рабочей группы с участием правоохранительных органов, которая проверит все новостройки Ялты. Также он отметил, что любые градостроительные решения в городе будут проходить через градостроительный совет РК и лично нового главного архитектора Крыма Анну Цареву.

«С сегодняшнего дня, уважаемый господин Приступа, вы не подписываете ни одного поручения, ни одного документа, это я вам прямо запрещаю. По окончании работы рабочей группы, в которую вы войдете, так как будете предоставлять необходимые документы, посмотрим, насколько вы будете конструктивно сотрудничать, и затем будем решать вашу судьбу. Могу сказать, что Ялта сегодня — номер один по беспределу в части хаотичной застройки, и думаю, что не только по Республике Крым», — публично обратился Аксенов на совещании к ялтинскому архитектору Приступе.

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25 марта сообщалось, что спикер Госсовета РК Владимир Константинов предложил застроить Крым курортными моногородами на побережье. «На первой линии — набережные и отели, второй — развлекательная зона, третьей — жилье для элитной публики, четвертой — обслуживающего персонала», — поделился планами он.

В опубликованной ранее в марте в «Ленте.ру» статье эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России высказали мнение, что для спасения уникальных эколого-ландшафтных условий Южного берега Крыма (ЮБК), а именно Большой Ялты, необходимо жесткое ограничение на строительную деятельность в этих местах. По словам ученых, если градостроительная политика не изменится, ЮБК будет навсегда потерян как курорт.

Застройка Ялты происходила и происходит при Владимире Приступе — нынешнем директоре департамента архитектуры и градостроительства. В 2012 году, в украинский период, он, будучи главным архитектором города, был осужден за незаконное согласование отвода трех гектаров земли и приговорен к трем годам лишения свободы условно. Суд тогда запретил ему три года занимать руководящие должности. Однако в декабре 2014-го он снова начал работать на аналогичной должности в команде нового мэра города Андрея Ростенко.