Крым предложили застроить моногородами

Власти Крыма рассказали о планах по строительству курортных моногородов на побережье. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов.
«Это будущее. В Крыму есть несколько потенциальных территорий. Это район поселка Николаевка, а также зона от Алушты до Судака. Там шикарные, совершенно неосвоенные места. Да, нужны будут колоссальные вложения, это интересно для инвесторов, но это впереди», — приводит агентство слова Константинова.
Глава Госсовета также описал планировку моногородов. «На первой линии — набережные и отели, второй — развлекательная зона, третьей — жилье для элитной публики, четвертой — обслуживающего персонала», — сказал он.
В опубликованной 23 марта в «Ленте.ру» статье эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России высказали мнение, что для спасения уникальных эколого-ландшафтных условий Южного берега Крыма необходимо ограничение на строительную деятельность в этих местах.
9 марта сообщалось, что власти региона отменили конкурс на проведение благоустройства территории ландшафтно-рекреационного парка «Тихая бухта». Такое решение было принято по рекомендации Керченской природоохранной прокуратуры — в ведомстве обнаружили, что в конкурсной документации не установлены требования по обеспечению режима особо охраняемой природной территории.
Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов с июля 1993 года по ноябрь 2001 года занимал пост генерального директора фирмы «Консоль ЛТД». Сейчас перерегистрировавшееся в российском поле ООО «СК Консоль–Строй ЛТД» является одним из главных застройщиков на Южном берегу Крыма.