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23:16, 3 июля 2026Россия

Путин заявил о возрастающих темпах наступления по всей линии фронта

Путин заявил о положительной динамике и темпах наступления по всей линии фронта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин отметил положительную динамику и возрастающие темпы наступления по всей линии фронта. Об этом он заявил в ходе совещания с военными, сообщает сайт Кремля.

Путин посетил 3 июля один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными.

«Хотел бы отметить положительную динамику в действиях наших войск, нарастающие темпы наступления соединений и воинских частей Вооруженных сил России по всей линии фронта», — подчеркнул он.

Также президент подчеркнул продвижение российских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также полный контроль над Луганской Народной Республикой (ЛНР).

Ранее сообщалось, что продвижение Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции за июнь в шесть раз превысило аналогичный показатель за май. Об этом издание написало «Страна.ua», проанализировав данные украинского аналитического ресурса DeepState.

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