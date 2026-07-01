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20:11, 1 июля 2026Бывший СССР

На Украине заявили о шестикратном росте темпов продвижения ВС РФ

DeepState: Темпы продвижения ВС РФ за июнь выросли в шесть раз по сравнению с маем
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за июнь в шесть раз превысило аналогичный показатель за май. Внимание на это в своем Telegram-канале обратило издание «Страна.ua», проанализировав данные украинского аналитического ресурса DeepState.

«Темпы российского наступления в июне выросли в шесть раз по сравнению с маем», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, наиболее успешными для российских войск оказались константиновское, добропольское и гуляйпольское направления. DeepState также признал, что в июне для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация оказалась более сложной, чем в прошлом месяце.

Ранее стало известно, что российские войска ведут бои западнее Рай-Александровки, которая имеет важное значение для наступления на Славянск. Отмечается, что российские войска также взяли под полный контроль Малиновку, которая открывает дорогу на Краматорск.

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