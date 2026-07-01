Стало известно о продвижении ВС России под Славянском

ВС России продвигаются западнее Рай-Александровки

Российские войска ведут бои западнее Рай-Александровки, которая имеет важное значение для наступления на Славянск. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска продвигаются западнее Рай-Александровки», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российские войска также взяли под полный контроль Малиновку, которая открывает дорогу на Краматорск.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время могут начаться бои за Славянск и Краматорск. Военные аналитики отмечают, что это связано с ухудшающимся положением украинских войск.