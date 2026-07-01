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04:50, 1 июля 2026Бывший СССР

Аналитики заявили о скорых боях за Славянск и Краматорск

«РВ»: В ближайшее время могут начаться бои за Славянск и Краматорск
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшается, в ближайшее время могут начаться бои за Славянск и Краматорск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») со ссылкой на украинских аналитиков.

«В Рай-Александровке продолжаются бои в южной, восточной и центральной частях (...) А дальше — ну вы понимаете. Это будет эвакуация славянско-краматорской агломерации и начало прямых боев за оба города», — приводит канал заявление обозревателя Богдана Мирошникова.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью репортеру Павлу Зарубину рассказал, что российские войска «хорошим темпом двигаются к Славянску». До города остается порядка 8-9 километров, уточнил он.

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