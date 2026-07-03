Путин подчеркнул продвижение ВС России в ДНР

Песков: Путин подчеркнул продвижение российских войск в ДНР

Президент России Владимир Путин подчеркнул продвижение российских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также полный контроль над Луганской Народной Республикой (ЛНР). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Сам президент говорил о том, что… удалось полностью завершить освобождение Луганской Народной Республики и добиться существенного продвижения на территории Донецкой Народной Республики», — рассказал Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли Константиновку под полный контроль. «Главная новость — полностью взята Константиновка», — сказал он.