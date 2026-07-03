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22:49, 3 июля 2026Россия

Путин подчеркнул продвижение ВС России в ДНР

Песков: Путин подчеркнул продвижение российских войск в ДНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / Pool

Президент России Владимир Путин подчеркнул продвижение российских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также полный контроль над Луганской Народной Республикой (ЛНР). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Сам президент говорил о том, что… удалось полностью завершить освобождение Луганской Народной Республики и добиться существенного продвижения на территории Донецкой Народной Республики», — рассказал Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли Константиновку под полный контроль. «Главная новость — полностью взята Константиновка», — сказал он.

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