Путин заявил о раскручиваемом Киевом тезисе о мнимых успехах

Путин: Киев пропагандой раскручивает тезис о мнимых успехах

Президент России Владимир Путин во время совещания с военными говорил об операциях Киева, который пропагандой раскручивает тезис о мнимых успехах. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Президент в своем выступлении говорил также о информационно-пропагандистской операции противника, киевского режима, который раскручивает тезис о мнимых успехах», — рассказал Песков.

Ранее Кремль объявил о взятии Константиновки. Владимир Путин назвал данный момент важным этапом, который поможет взломать крупный узел обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он поблагодарил российских военных за героизм при освобождении города.