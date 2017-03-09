Крым
 

В Крыму отказались благоустраивать «Тихую бухту»

Перейти в «Мою Ленту»

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма отменило конкурс на проведение благоустройства территории ландшафтно-рекреационного парка «Тихая бухта» по рекомендации Керченской природоохранной прокуратуры. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает «Крыминформ».

Надзорное ведомство обнаружило, что в конкурсной документации не установлены требования по обеспечению режима особо охраняемой природной территории. «Поскольку конкурсная документация составлена без учета природоохранных требований, специализированный прокурор внес предостережение о недопустимости нарушения закона», — цитирует агентство сообщение прокуратуры. Также издание отмечает, что новый конкурс на благоустройство «Тихой бухты» объявлять не будут.

В мае 2016 года глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил запретить строительство в стометровой прибрежной зоне. Он назвал сложившуюся в регионе ситуацию «тихим ужасом», поскольку при ведении строительных работ нарушаются градостроительные, экологические и прочие нормы.

Месяцем раньше Аксенов раскритиковал работу властей и правоохранительных органов Коктебеля (рядом расположена «Тихая бухта» — прим. «Ленты.ру»), за незаконную застройку в курортном городе, который он назвал «страшилищем».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минприроды Крыма отменило конкурс на благоустройство Тихой бухты из-за претензий прокуратуры
Аксенов предложил запретить строительство в прибрежной зоне Крыма
Глава Крыма назвал Коктебель страшилищем
Последние новости
Военный комендант назвал монтажом баннер феминисток на кремлевской башне
Порошенко рассказал о собирающихся у памятников Шевченко в Крыму украинцах
Путин потребовал перекрыть каналы нелегальной миграции
Прокурор запросила 23 года колонии поставщику оружия для теракта на Дубровке
Месть за детское порно привела к исчезновению большинства сайтов в Tor
Фергюсон остался недоволен гонораром за сорванный бой против Нурмагомедова
Недовольная подарком на 8 Марта учительница из Сочи уволилась
Другие материалы рубрики
Крым
 — 
00:07 7 марта 2017

И не введи их во искушение

Почему крымское руководство не сможет работать без родни в органах власти
13:07 Сегодня

Полицейская насмерть сбила велосипедистку в Крыму

13:21 7 марта 2017

СКР обвинил сотрудника Крымской таможни в получении взятки

12:05 14 февраля 2017

Аксенов оценил филиппинский опыт борьбы с коррупцией

Крым
 — 
00:08 21 декабря 2015
Сергей Аксенов

Вождь стучит по крыше

В чем руководство Крыма обвиняет Москву
16:27 6 марта 2017

Эксперты оценили работу врио главы Севастополя

12:07 10 февраля 2017

Аксенов окрестил День святого Валентина дешевой духовной подделкой

12:25 Сегодня

В Крыму нашли 500-килограммовую авиабомбу

Крым
 — 
14:32 3 марта 2017

Держи карьер шире

Зачем чиновники хотят превратить Крым в площадки по добыче стройматериала
11:04 6 марта 2017

Газета узнала о выдаче малоизвестной фирме лицензии для работы на шельфе Крыма

14:14 9 февраля 2017

В ФАС назвали неэффективным использование портов Крыма

14:14 7 марта 2017

В Керчи чиновников заставят проходить освидетельствование у нарколога

Россия
«Кадык мне удалили за счет родителей»
Российские трансгендеры о женственности, непонимании и принятии себя
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам, член комиссии Госдумы РФ по вопросам депутатской этики Ирина Роднина, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина и член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Раиса Кармазина (слева направо) во время парламентских слушаний комитета Государственной Думы«А вульгарные пуза исчезли»
Как депутаты заставляют россиянок прикрывать пупки и отправляют к плите
Военный комендант назвал монтажом баннер феминисток на кремлевской башне
Путин обсудит с Эрдоганом расследование убийства посла Карлова
«До сих пор слышу его крик…»
Почему врачи не выписывают пациентам наркотические обезболивающие, а советуют терпеть
Челябинские дети раскрасили и выбросили с балкона 60 тысяч рублей
Недовольная подарком на 8 Марта учительница из Сочи уволилась
Все материалы
Мир
Мартин Шульц и Ангела МеркельВиагра для социал-демократов
Завязавший алкоголик Мартин Шульц может лишить Меркель кресла канцлера
Soldiers of the French Foreign Legion march during the Bastille Day parade in Paris, July 14, 2008. REUTERS/Vincent Kessler (FRANCE)Длинная рука Франции
Иностранный легион как инструмент влияния Пятой республики
Главный менеджер Америки
Помогает ли предпринимательский опыт президенту Трампу
СМИ сообщили о введении квот на книги иностранных авторов в Китае
Жители Мексики отпраздновали день фейерверков с «пиротехническими быками»
Герт ВилдерсКапитан Пероксид против мусульман
Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
С братским приветом
В убийстве Ким Чен Нама официально обвинили Пхеньян
Все материалы
Бывший СССР
Последний женский день
Как на Украине перекраивают праздничный календарь
Порошенко рассказал о собирающихся у памятников Шевченко в Крыму украинцах
Тимошенко понадеялась на помощь поэзии Шевченко для возвращения Крыма и Донбасса
Лукашенко приостановил сбор «налога за тунеядство»
Порошенко пожаловался на нехватку украинского языка в телеэфире
Снайпер ДНР ранил в голову украинского волонтера-женщину
Участники блокады Донбасса отказались сдавать оружие
Все материалы
Финансы
Рубль в противофазе
ФРС США проверит на крепкость российскую валюту
ВТБ стал лучшим российским банком по торговому финансированию
Россияне сократили расходы до пятилетнего минимума
Курс доллара резко вырос на фоне падения нефтяных котировок
Минкомсвязи с июня введет удаленную идентификацию граждан в банках
Лукашенко призвал исключить бухгалтерию из отношений России и Белоруссии
Цена на нефть откатилась к 53,5 доллара за баррель после рекордного снижения
Все материалы
Бизнес
«Автоюристов» гонят с рынка
Реформа ОСАГО вышла на финишную прямую
Skoda начнет производить в России кроссовер Kodiaq
Дельфина АрноНевесты нарасхват
Соблазнительные красотки с хорошим приданым
Сбербанк выдал Загорскому трубному заводу кредит на миллиард рублей
Глава Росрыболовства спрогнозировал удвоение производства черной икры
Starbucks начал продавать кофе с ароматом виски
С российского авторынка ушла треть моделей
Все материалы
Силовые структуры
Turkish army soldiers run to their fighting positions during exercises, at a military outpost near the town of Kilis, southeastern Turkey, Thursday, March 2, 2017. Turkey's military is holding exercises along its border with Syria a week after Turkish troops and Syrian opposition forces captured the Islamic State-held town of al Bab in northern Syria. «В ходе чисток удар пришелся по "атлантистам"»
Что представляет собой сегодня турецкая военная машина
В Сочи прошли международные военные игры
Спортсмены-военнослужащие разыграли в Сочи 44 комплекта наград
Управляемые пули, умные гранаты
До чего додумываются конструкторы в поисках идеального оружия
Минобороны России в 2017 году получит 27 истребителей Су-35С и Су-30СМ
Путин упрекнул МВД в неэффективном использовании потенциала
Сенаторы-демократы призвали прекратить разработку в США новой крылатой ракеты
Житель Тольятти до смерти забил мухлевавшую соседку-картежницу
Все материалы
Наука и техника
«Америке пора вернуться на Луну»
США создали замену российским двигателям РД-180
Вздулось и забурлило
Доказано спонтанное возникновение всего живого
La scène paysanne du premier plan représente les semailles. À droite, un homme sème à la volée. Des pies et des corneilles picorent les graines qui viennent d'être semées, à proximité d'un sac blanc et d'une gibecière. Derrière, un épouvantail en forme d'archer et des fils tendus, sur lesquels sont accrochés des plumes, sont destinés à éloigner les oiseaux. À gauche, un paysan à cheval passe la herse sur laquelle est posée une pierre qui permet aux dents de pénétrer plus profondément dans la terre. Il recouvre ainsi les grains qui viennent d'être semés. À l'arrière-plan, le peintre a représenté le Palais du Louvre. Du château au centre, on distingue, outre le donjon central qui accueillait alors le trésor royal, la façade orientale à droite, encadrée par la tour de la Taillerie et la tour de la Chapelle, et à gauche la façade méridionale, avec ses deux tours jumelées au centre. L'ensemble est entouré d'une enceinte ponctuée de trois tours et de deux bretèches, visibles ici. Sur la rive, des personnages conversent ou se promènentОткройте, паства!
Как в средневековой Франции прихожане заменяли полицию
Конгресс США утвердил миссию НАСА на Марс и Европу
Хокинг поддержал идею создания мирового правительства
Стали известны подробности расселения первых людей из Африки
Неандертальцев уличили в использовании антибиотиков и аспирина
Все материалы
Спорт
Хруст французской булки
Как «Барселона» забила шесть мячей ПСЖ и переписала историю футбола
Фергюсон остался недоволен гонораром за сорванный бой против Нурмагомедова
Сборная России впервые за год улучшила позицию в рейтинге ФИФА
Малкин оформил хет-трик Горди Хоу в игре против «Виннипег Джетс»
«Барселона» опубликовала видео празднования после разгрома ПСЖ
Москвич умер во время экстремального марафона на льду Байкала
Анастасия Легкодух«Победа в конкурсе не сделала меня звездой»
Самая красивая хоккеистка России — о популярности и секретах хорошей фигуры
Все материалы
Культура
Андрей Макаревич«Терпеть не могу самоанализ»
Андрей Макаревич об искусстве, конфликтах и слове «патриотизм»
Владимир Сорокин«Симбиоз физиологии, шоу и моды»
Владимир Сорокин о сожжении книг, счастье и новых гаджетах
Чем занять рот, если сказать нечего
Герои богомоловского «Дракона» лишены жизненной энергии, плоти и силы чувств
Минкульт проверил «Красавицу и чудовище» на гей-пропаганду
Двойник Райана Гослинга забрал награду «Ла-Ла Ленда» на церемонии в Германии
В Москве открылась выставка послевоенного искусства Европы
Николь Кидман объяснила свои странные аплодисменты на «Оскаре»
Все материалы
Интернет и СМИ
Очки заиграли
Как люди страдают от убийств и изнасилований в виртуальной реальности
Искра, буря, безумие
Христиане, слоны и геи под прицелом лучших фотографов мира
74-летний пенсионер стал героем соцсетей из-за ненависти к Ким Кардашьян
Facebook пожаловался на присланное журналистами «Би-би-си» детское порно
Познер объяснил голосование против одноногого участника «Минуты славы»
«Гитлер под амфетамином» вошел в тренды Reddit
Запуганные предки
Как Россия поверила в миф о зловещем синем ките и массовых самоубийствах детей
Все материалы
Ценности
«Модник — понятие растяжимое»
Основатель бренда Porta 9 Алеко Илиопуло о правильной обуви и бизнесе в кризис
Парижские причуды
Странные и экстравагантные гости показов Недели моды сезона осень-зима 2017-2018
«Мы создавали новый Lexus как машину Джеймса Бонда»
Дизайнер и конструктор японской марки раскрыли тайны производства
H&M запустил джинсовую коллекцию унисекс
Nike сшил мусульманкам спортивные хиджабы
Модель Джиджи Хадид сняла рекламную кампанию Versus Versace
Женевский международный автосалон
GIMS 2017 в новостях и лицах
Все материалы
Путешествия
Мамай с банькой и лыжами
Как горнолыжники, любящие фрирайд, построили для себя деревню в Прибайкалье
Самое красивое место России
Открываем Россию: зачем ехать в Ярославскую область
В Грузии построили бутик-отель из грузовых контейнеров
Китай и Россия создадут первую в мире подлодку для туристов
Путешественники назвали лучший и худший аэропорты мира
В Петербурге таксист потребовал у туриста 16 тысяч рублей за 20 километров пути
Qatar Airways представила новый бизнес-класс с золотыми креслами
Все материалы
Из жизни
Японцы что-то знают
Что такое стиль жизни «ваби-саби» — почему им увлеклись звезды и миллиардеры?
Грузчик Маша
Женщины всего мира о равенстве на рабочем месте
Майли СайрусПринцип неопределенности
Как живут те, кто не чувствуют себя ни мужчинами, ни женщинами
«Я устала от холода, в котором жила 40 лет»
История сибирячки, переехавшей на Бали
Туристов из Украины и ЮАР задержали в Дубае за внебрачный секс
Муж Скарлетт Йоханссон предложил ей отозвать заявление о разводе
Попытка остановить порно на уличном экране стоила мексиканцу жизни
Все материалы
Машины наркобарона
Самые крутые автомобили наркобарона… и гонщика Пабло Эскобара
Потрясающие гаражи
Места, в которых хочется жить вместе с машиной
Главные новинки Женевы
Все премьеры Женевского моторшоу, часть 2
Самые «американские» американские машины
Автобренды в США, которые действительно американские
В Женеве дебютировал предвестник семиместного кроссовера SsangYong
Миллионер из США показал претендента на рекорд Нюрбургринга
Линейка спорткаров Toyota расширится до трех моделей
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы