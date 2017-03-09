В Крыму отказались благоустраивать «Тихую бухту»

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма отменило конкурс на проведение благоустройства территории ландшафтно-рекреационного парка «Тихая бухта» по рекомендации Керченской природоохранной прокуратуры. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает «Крыминформ».

Надзорное ведомство обнаружило, что в конкурсной документации не установлены требования по обеспечению режима особо охраняемой природной территории. «Поскольку конкурсная документация составлена без учета природоохранных требований, специализированный прокурор внес предостережение о недопустимости нарушения закона», — цитирует агентство сообщение прокуратуры. Также издание отмечает, что новый конкурс на благоустройство «Тихой бухты» объявлять не будут.

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В мае 2016 года глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил запретить строительство в стометровой прибрежной зоне. Он назвал сложившуюся в регионе ситуацию «тихим ужасом», поскольку при ведении строительных работ нарушаются градостроительные, экологические и прочие нормы.

Месяцем раньше Аксенов раскритиковал работу властей и правоохранительных органов Коктебеля (рядом расположена «Тихая бухта» — прим. «Ленты.ру»), за незаконную застройку в курортном городе, который он назвал «страшилищем».