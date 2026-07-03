Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:32, 3 июля 2026Россия

Путин заявил о неизбежности победы России

Путин заявил, что победа будет за Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе России. Об этом политик рассказал во время посещения одиного из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, сообщается на сайте Кремля.

«Не сомневаюсь», — подчеркнуо Путин слов командира штурмового подразделения ВС РФ, находящегося в Константиновке, о том, что победа будет за Россией.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны Запада стремились одержать победу над Россией в военном конфликте, но не добились успеха, их попытки дестабилизировать ситуацию изнутри также провалились. По его словам, Запад оказывает грубое давление на РФ.

До этого Путин высказался о ходе специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что Россия стремится к окончательному освобождению Донбасса и Новороссии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль объявил о взятии Константиновки

    Герасимов сообщил о завершении освобождения еще одного важного города в ДНР

    Сборная Египта победила Австралию в серии пенальти и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

    Путин оценил поступок Зеленского фразой «нам на руку»

    Захарова прокомментировала взятие Константиновки

    Герасимов рассказал о поражении украинских аэродромов в ночь на 2 июля

    Путин назвал количество освобожденных ВС России населенных пунктов с начала года

    Российские войска приблизились к Славянску

    Путин назвал роль Константиновки в полном освобождении ДНР

    Путин заявил о неизбежности победы России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok