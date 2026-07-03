Путин заявил, что победа будет за Россией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе России. Об этом политик рассказал во время посещения одиного из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, сообщается на сайте Кремля.

«Не сомневаюсь», — подчеркнуо Путин слов командира штурмового подразделения ВС РФ, находящегося в Константиновке, о том, что победа будет за Россией.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны Запада стремились одержать победу над Россией в военном конфликте, но не добились успеха, их попытки дестабилизировать ситуацию изнутри также провалились. По его словам, Запад оказывает грубое давление на РФ.

До этого Путин высказался о ходе специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что Россия стремится к окончательному освобождению Донбасса и Новороссии.