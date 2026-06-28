Путин высказался о безуспешных попытках Запада победить Россию

Путин: Запад пытается одержать победу над Россией в конфликте, но безуспешно

Страны Запада стремились одержать победу над Россией в военном конфликте, но не добились успеха, их попытки дестабилизировать ситуацию изнутри также провалились. Об этом заявил президент России Владимир Путин на предвыборном съезде партии «Единая Россия», передает ТАСС.

По словам российского лидера, Запад оказывает грубое давление на Россию.

«Нанести нам стратегическое поражение, победить нас на поле боя не могут. (...) Пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту — тоже не получается», — отметил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия твердо стоит на ногах, последовательно отстаивает свои коренные интересы и готова бороться за них.

Президент России также назвал нынешнее время судьбоносным для страны. Он подчеркнул, что на единство народа России хотят посягнуть недоброжелатели.