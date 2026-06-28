Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:29, 28 июня 2026Россия

Путин высказался о безуспешных попытках Запада победить Россию

Путин: Запад пытается одержать победу над Россией в конфликте, но безуспешно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Страны Запада стремились одержать победу над Россией в военном конфликте, но не добились успеха, их попытки дестабилизировать ситуацию изнутри также провалились. Об этом заявил президент России Владимир Путин на предвыборном съезде партии «Единая Россия», передает ТАСС.

По словам российского лидера, Запад оказывает грубое давление на Россию.

«Нанести нам стратегическое поражение, победить нас на поле боя не могут. (...) Пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту — тоже не получается», — отметил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия твердо стоит на ногах, последовательно отстаивает свои коренные интересы и готова бороться за них.

Президент России также назвал нынешнее время судьбоносным для страны. Он подчеркнул, что на единство народа России хотят посягнуть недоброжелатели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал нынешнее время судьбоносным для страны

    Россиянам назвали главную опасность избытка китайских автобрендов

    Россиянам назвали ответственных при ДТП с беспилотными машинами

    Путин назвал условие для свободы человека

    В сети удивились коллекции сумок футболиста Эрлинга Холанна на 23 миллиона рублей

    Путин высказался о безуспешных попытках Запада победить Россию

    Путин обратился к кандидатам на выборах

    Назван возможный кандидат на пост президента Сербии после отставки Вучича

    Путин рассказал о попытках избавиться от России

    Путин рассказал о судьбе российской экономики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok