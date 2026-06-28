Путин: Нынешнее время является судьбоносным для страны

Президент России Владимир Путин назвал нынешнее время судьбоносным для страны. Об этом глава государства заявил на съезде «Единой России», трансляция которого ведется во «ВКонтакте».

По его словам, мероприятие проводится в сложное время. «В период коренной, системной трансформации всего мира», подчеркнул президент.

Путин подчеркнул, что на единство народа России хотят посягнуть недоброжелатели. Однако он выразил уверенность, что у них ничего не выйдет.

Ранее Путин дал врагам России совет никогда не воевать с ней. Он призвал недружественные страны решать спорные вопросы посредством переговоров, подчеркнув, что это должны быть именно переговоры, а не ультиматумы.