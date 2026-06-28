Президент России Владимир Путин назвал нынешнее время судьбоносным для страны. Об этом глава государства заявил на съезде «Единой России», трансляция которого ведется во «ВКонтакте».
По его словам, мероприятие проводится в сложное время. «В период коренной, системной трансформации всего мира», подчеркнул президент.
Путин подчеркнул, что на единство народа России хотят посягнуть недоброжелатели. Однако он выразил уверенность, что у них ничего не выйдет.
Ранее Путин дал врагам России совет никогда не воевать с ней. Он призвал недружественные страны решать спорные вопросы посредством переговоров, подчеркнув, что это должны быть именно переговоры, а не ультиматумы.