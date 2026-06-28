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16:15, 28 июня 2026Россия

Путин заявил о готовности России сражаться

Путин: Россия готова сражаться за свои интересы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Река / ТАСС

Россия твердо стоит на ногах, последовательно отстаивает свои коренные интересы и готова бороться за них. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

«Россия твердо, как в народе говорят, стоит на ногах, заявляет свои фундаментальные, коренные интересы и готова бороться, сражаться за них, за наше будущее, образ жизни, суверенное мировоззрение, традиции и устои», — сказал российский лидер.

Ранее Путин дал врагам России совет никогда не воевать с ней. Он призвал недружественные страны решать спорные вопросы посредством переговоров, подчеркнув, что это должны быть именно переговоры, а не ультиматумы.

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