Армия России сократила возможности Украины производить дальнобойное оружие

Герасимов: Армия РФ ударами снизила возможности Украины производить дальнобойное оружие

Армия России, атакуя территорию Украины, снизила возможности противника производить дальнобойное оружие. С таким заявлением выступил начальник Генштаба Вооруженных сил страны Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«В результате нанесенных ударов значительно снижена возможность украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет», — подчеркнул Герасимов во время доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее Путин заявил о возрастающих темпах наступления ВС РФ по всей линии фронта. Также российский лидер отметил продвижение войск в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также полный контроль над Луганской Народной Республикой (ЛНР).