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23:20, 3 июля 2026Экономика

В российском городе обрушился потолок пятиэтажки

В Уфе в пятиэтажном доме обрушился потолок
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Уфе в пятиэтажном доме рухнул потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратил портал «Горобзор».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Вострецова, 14/1. По словам жильцов, они более шести лет пытались добиться ремонта протекающей крыши и аварийного водостока. «Сейчас ситуация катастрофическая: в подъезде №3 вывалился кусок бетона и образовалась сквозная дыра в потолке прямо над электрощитком! В квартире топит проводку, стены в черной плесени, существует реальная угроза пожара на весь подъезд», — сетует одна из них. Помимо этого, она пожаловалась на бездействие управляющей компании, добавив, что обращения в прокуратуру, мэрию и Госжилинспекцию результатов также не дали.

В районной администрации, в свою очередь, заверили, что крышу над квартирой заявителя отремонтировали 1 июля 2026 года. Для полного восстановления понадобится автовышка, добавили чиновники.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в доме 1917 года постройки рухнул потолок.

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