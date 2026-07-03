В российском городе обрушился потолок пятиэтажки

В Уфе в пятиэтажном доме обрушился потолок

В Уфе в пятиэтажном доме рухнул потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратил портал «Горобзор».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Вострецова, 14/1. По словам жильцов, они более шести лет пытались добиться ремонта протекающей крыши и аварийного водостока. «Сейчас ситуация катастрофическая: в подъезде №3 вывалился кусок бетона и образовалась сквозная дыра в потолке прямо над электрощитком! В квартире топит проводку, стены в черной плесени, существует реальная угроза пожара на весь подъезд», — сетует одна из них. Помимо этого, она пожаловалась на бездействие управляющей компании, добавив, что обращения в прокуратуру, мэрию и Госжилинспекцию результатов также не дали.

В районной администрации, в свою очередь, заверили, что крышу над квартирой заявителя отремонтировали 1 июля 2026 года. Для полного восстановления понадобится автовышка, добавили чиновники.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в доме 1917 года постройки рухнул потолок.