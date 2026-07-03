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23:04, 3 июля 2026Россия

Путин подчеркнул особую важность взятия Константиновки

Путин подчеркнул особую важность взятия Константиновки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / Pool

Президент России Владимир Путин подчеркнул особую важность взятия Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Слова российского лидера приводит РИА Новости.

«Хочу отметить, что взятие Константиновки — это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ», — подчеркнул Путин в ходе совещания в одном из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск.

Ранее Кремль объявил о взятии Константиновки. Владимир Путин назвал данный момент важным этапом, который поможет взломать крупный узел обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он поблагодарил российских военных за героизм при освобождении города.

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