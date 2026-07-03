Путин подчеркнул особую важность взятия Константиновки

Президент России Владимир Путин подчеркнул особую важность взятия Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Слова российского лидера приводит РИА Новости.

«Хочу отметить, что взятие Константиновки — это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ», — подчеркнул Путин в ходе совещания в одном из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск.

Ранее Кремль объявил о взятии Константиновки. Владимир Путин назвал данный момент важным этапом, который поможет взломать крупный узел обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он поблагодарил российских военных за героизм при освобождении города.