В Севастополе ввели в эксплуатацию новую очередь Первомайского полигона ТБО

В Севастополе ввели в эксплуатацию вторую очередь Первомайского полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Как сообщает пресс-служба правительства города, готовность третьей и четвертой «карт» (площадок) проконтролировал севастопольский глава Дмитрий Овсянников.

«Город этого давно ждал. Все замечания, которые были внесены ранее, устранены, разрешение на ввод подписано. Уже завтра вывоз мусора будет осуществляться на новые площадки. Это дает городу возможность обеспечить складирование ТБО в строгом соответствии с нормами благоустройства и санитарными требованиями», — подчеркнул Овсянников.

Расширение имеющегося полигона ТБО было выполнено по заданию правительства Севастополя. Площадь второй очереди складирования мусора составляет 4,78 гектара, проектный объем захоронения отходов — 13 500 000 кубометров.

По словам Овсянникова, проведение дополнительных мер позволит заметно увеличить срок эксплуатации полигона. К 2018 году планируется подготовить пакет документов и решений для рекультивации ранее вывезенных отходов. Помимо этого, будет определен региональный оператор ТБО и проведен конкурс на строительство комплекса по сортировке и переработке мусора.