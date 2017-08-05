Путин похвалил врача Тимофея в кировской «Бережливой поликлинике»

Президент России Владимир Путин посетил поликлинику №1 Кировского клинико-диагностического центра. Об этом в субботу, 5 августа, сообщает РИА Новости.

В осмотре поликлиники также приняли участие первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, министр здравоохранения Вероника Скворцова и полномочный представитель президента в Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич.

Главный врач поликлиники Софья Войтко рассказала Путину о реализации в медицинском учреждении федерального пилотного проекта «Бережливая поликлиника», направленного на повышение доступности и качества медицинской помощи за счет оптимизации процессов. Президент осмотрел холл, регистратуру и кабинет врача.

Особенно Путина заинтересовала доска отзывов и предложений, с помощью которой сотрудники поликлиники изучали мнение пациентов для реализации проекта. Главный врач поликлиники отметила, что к жалобам пациентов прислушались, их пожелания исполнены.

Также Путин обратил внимание на хвалебные отзывы о врачах поликлиники, где в позитивном ключе был упомянут врач по имени Тимофей. «Таких врачей, как Тимофей, побольше бы», — сказал президент.

Поликлиника №1 является структурным подразделением КОГБУЗ «Кировский клинико-диагностический центр». Медицинское учреждение участвует в федеральном пилотном проекте «Бережливая поликлиника» с 26 апреля 2017 года.