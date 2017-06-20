Главврач больницы в Мурманской области уволился после жалобы пациентки Путину

Главврач Апатитско-Кировской центральной больницы Юрий Ширяев покинул должность после того, как наблюдавшаяся в медучреждении онкобольная Дарья Старикова пожаловалась в ходе прямой линии президенту России Владимиру Путину на ненадлежащее качество медицинской помощи. Об этом сообщает «Хабинформбюро».

Вечером в понедельник, 19 июня, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Также, по данным издания, в ближайшее время больницу покинет начальник медчасти больницы Елена Долгова.

В то же время в соцсети «ВКонтакте» была создана группа, в которой жители города поддерживают главврача и просят его не покидать свое кресло.

16 июня губернатор Мурманской области Марина Ковтун приказала региональному министру здравоохранения Валерию Перетрухину провести прием граждан в Апатитско-Кировской центральной больнице и собрать жалобы пациентов.

24-летняя жительница города Апатиты Дарья Старикова пожаловалась Путину на недоступность медицины в Апатитах, где живут 55 тысяч человек, и попросила вернуть в город отдельную больницу. Также она пожаловалась на ненадлежащую помощь. Девушка рассказала, что врачи изначально лечили ее от межпозвоночного остеохондроза, а правильно определили, что у нее рак, только когда он развился в четвертую стадию.

Жители Апатитов лечатся в Апатитско-Кировской центральной больнице, расположенной в Кировске. В Апатитах действуют только поликлиника и стационары. Тем не менее, как заявила губернатор, недостроенная больница в Апатитах будет демонтирована, потому что постройка обветшала.

