Главу мурманского Минздрава послали на прием в больницу после прямой линии

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун приказала региональному министру здравоохранения Валерию Перетрухину провести прием граждан в Апатитско-Кировской центральной больнице, сообщает «Интерфакс». Это произошло после того, как местная жительница пожаловалась на медучреждение в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

«Все жалобы, у кого какие есть, соберете и по каждой жалобе, по каждому человеку и каждому решению мне отчитаетесь. Я в ежедневном режиме эти отчеты буду с вас спрашивать», — сказала Ковтун.

При этом здание недостроенной больницы в Апатитах, на фоне которого было записано обращение местной жительницы, будет демонтировано. «Здание недостроенной больницы обветшало, достроить его уже невозможно», — приводит FlashNord слова Ковтун.

Во время прямой линии 15 июня к президенту обратилась больная раком 24-летняя жительница города Апатиты Дарья Старикова. Девушка пожаловалась на ненадлежащую медицинскую помощь. Она рассказала, что врачи правильно определили ее заболевание, только когда оно развилось в четвертую стадию. По словам пациентки, изначально врачи лечили ее от межпозвоночного остеохондроза. Сатрикова заявила, что недоступность медицины является одной из главных проблем Апатитов, где живут 55 тысяч человек, и попросила вернуть в город отдельную больницу.

В настоящее время жители Апатитов лечатся в Центральной районной больнице, расположенной в соседнем Кировске. В Апатитах действуют поликлиника и стационары.

После обращения девушки Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.