Обратившуюся к Путину онкобольную отправят на лечение в Москву

Обратившуюся во время прямой линии к Владимиру Путину больную раком жительницу города Апатиты Мурманской области Дарью Старикову переведут на лечение в Москву. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает РИА Новости.

Данное решение было принято консилиумом ведущих онкологов России и специалистов Минздрава. За девушкой с подмосковного аэродрома Раменское вылетел самолет МЧС.

По данным РЕН ТВ, девушку транспортируют в Институт онкологии имени Герцена, где будет приниматься решение о дальнейшем лечении.

В пятницу, 16 июня сообщалось, что девушка была экстренно доставлена в реанимацию. Медики предприняли меры по стабилизации ее состояния, после чего Старикову санавиацией направили в мурманскую областную больницу. Во время прямой линии 15 июня Старикова пожаловалась на ненадлежащую медицинскую помощь и рассказала, что изначально врачи лечили ее от межпозвоночного остеохондроза, а потом диагностировали четвертую стадию рака.

После обращения девушки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».