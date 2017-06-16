Следователи изъяли всю документацию по делу заболевшей раком девушки из Апатитов

Следователи изъяли всю документацию в рамках расследования дела о халатности медицинского персонала, возбужденного после жалобы больной раком 24-летней жительницы города Апатиты (Мурманская область) президенту Владимиру Путину. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, передает ТАСС в пятницу, 16 июня.

Как рассказала старший помощник руководителя областного ведомства Наталья Тростина, «изъята вся медицинская документация из учреждений, где Дарья Старикова наблюдалась или проходила лечение с момента ее рождения». По ее словам, допрашивается медперсонал, устанавливаются конкретные лица, в действиях которых могут быть усмотрены признаки преступления, а экспертизы проводятся в том числе и за пределами области.

В управлении добавили, что девушке придан процессуальный статус потерпевшей, она допрошена. «Старикова (...) дала показания, следователю удалось вчера это сделать, действовать пришлось мягко, аккуратно, учитывая здоровье девушки», — пояснила Тростина.

Как сообщил в пятницу «Московскому комсомольцу» главврач Апатитско-Кировской центральной районной больницы Юрий Ширяев, девушка была экстренно доставлена в реанимацию. Медики предприняли меры по стабилизации ее состояния, после чего Старикову санавиацией направили в мурманскую областную больницу.

Ранее 16 июня стало известно, что губернатор Мурманской области Марина Ковтун приказала региональному министру здравоохранения Валерию Перетрухину провести прием граждан в Апатитско-Кировской центральной больнице.

Старикова обратилась к президенту в ходе прямой линии 15 июня. Она пожаловалась на ненадлежащую медицинскую помощь в городе и рассказала, что изначально врачи лечили ее от межпозвоночного остеохондроза, а потом поставили четвертую стадию рака.

После обращения девушки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».