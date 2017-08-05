Путин распек чиновников за игнорирование мнений граждан при благоустройстве

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Кировскую область раскритиковал представителей властей, не учитывающих мнения жителей при благоустройстве городов. Слова главы государства приводит ТАСС.

По словам Путина, благоустройство городской среды является одним из ключевых направлений, которые требуют максимально тесного взаимодействия между жителями и местной властью. «Не везде это условие (учет мнений граждан — прим. «Ленты.ру») было воспринято как обязательное», — отметил президент.

«Кто-то решил, что можно отделаться имитацией учета мнения жителей, таким образом проявив явное неуважение к гражданам, даже пренебрежение. При таком бюрократическом отношении толку, безусловно, не будет — ни с благоустройством, ни с доверием граждан», — добавил глава государства.

В Кирове Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления, сообщает пресс-служба Кремля. Мероприятие посвящено ходу реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды и вопросам участия населения в осуществлении местного самоуправления. Основным докладчиком выступил глава Минстроя Михаил Мень.