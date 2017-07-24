Медведев поручил разработать единую стратегию благоустройства городов

Российские власти должны разработать единые стандарты для развития городов, заявил премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на партийном форума «Городская среда» в понедельник, 24 июля.

Он поддержал предложение участников форума о создании стратегии пространственного развития до 2025 года, на основе которой бы строились планы по благоустройству городских территорий.

«Такая стратегия, как и собственно, стандарты, о которых только что говорили, нам действительно необходимы. Я дам такое поручение министерству экономического развития, министерству нашему по строительству», — сказал глава правительства.

Участники форума также высказали мнение, что к формированию благоприятной среды нужно привлекать и самих горожан, в том числе к контролю за ходом работ. Медведев в целом поддержал предложение, вместе с тем подчеркнув, что основную роль в этом процессе играет государство.

«Все-таки основной вклад должно на себя взять государство и в случае необходимости — бизнес, создавая государственно-частное партнерство, — отметил Медведев. — Вклад же людей, которые живут на конкретной территории, должен быть очень разумным. Если хотите, он должен быть минимально необходимым, просто для того, чтобы люди чувствовали себя хозяевами на территории».

Говоря о благоустройстве исторических центров, премьер высказался в пользу внедрения единого дизайн-кода. Два подобных проекта в настоящее время реализуются в Саратове и Владивостоке.

В дискуссиях на форуме «Городская среда», который прошел в Краснодаре, участвовали более тысячи человек.