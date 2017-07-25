Популярным у туристов регионам предложили ввести собственный рекреационный сбор

В некоторых регионах России следует ввести рекреационный сбор. Такое мнение выразил сенатор от Алтая Владимир Полетаев во вторник, 25 июля, передает РИА Новости.

По его словам, «подобный сбор необходим не только для регионов, где имеются курорты, но и для других популярных у туристов российских территорий» — Горного Алтая, Бурятии, Камчатки, Золотого кольца России. «Нагрузка на инфраструктуру растет, необходимы дополнительные средства для ее поддержания и модернизации», — отметил парламентарий.

Полетаев добавил, что полученные средства должны идти на благоустройство. Он указал, что коммунальные службы не справляются с потоком путешественников, появляются «несанкционированные свалки, перегруженные места сбора мусора».

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Сенатор подчеркнул, что подобные взносы не должны быть обременительными и могут выплачиваться туристами при въезде в регион. «По аналогии с курортным сбором его оптимальный размер — 30-50 рублей», — сказал он.

Ранее 25 июля Ассоциация туроператоров России сообщила, что власти российских регионов, на территории которых с 1 мая 2018 года начнет взиматься курортный сбор, определились с его размерами. На Алтае будут брать 30 рублей в сутки с туриста, в Крыму — 25-35 рублей, в Краснодарском крае — 20-30 рублей, в Ставропольском — 30-50 рублей.

В середине июля Госдума приняла закон о введении в России курортного сбора. Эксперимент по взиманию налога с туристов за пользование инфраструктурой проводится в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Его сумма не должна превышать 100 рублей с человека в сутки.