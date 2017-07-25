Российские регионы определились с размером курортного сбора

Власти российских регионов, на территории которых с 1 мая 2018 года начнет взиматься курортный сбор, определились с его размерами. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Начальник управления по внешним связям, туризму и курортному делу Алтайского края Юрий Захаров заявил, что с туристов возьмут 30 рублей в сутки. При этом сбор будут взимать лишь на территории города-курорта Белокуриха. По оценке Захарова, за год таким образом удастся привлечь порядка 50 миллионов рублей.

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В Крыму потенциальный доход за пятилетний период оценили в 16 миллиардов рублей. При этом сумма курортного сбора на полуострове составит от 25 до 35 рублей. Планируется, что путешественники заплатят за все дни сразу, в начале отдыха.

В Севастополе от взимания туристического налога отказались.

Как уточняет АТОР, в Краснодарском крае говорят о 20-30 рублях курортного сбора в день, в Ставропольском — о 30-50 рублях.

В середине июля Госдума в окончательном, третьем чтении приняла закон о введении в России курортного сбора. Эксперимент по взиманию налога с туристов за пользование курортной инфраструктурой проводится в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Сбор начнут взимать в 2018 году. Его сумма не должна превышать 100 рублей с человека в сутки.