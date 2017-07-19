Эксперты перечислили негативные последствия курортного сбора

Принятие закона о курортном сборе является несвоевременной мерой. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 19 июля, заявила директор по связям с общественностью туроператора Tez Tour Лариса Аханова.

По словам эксперта, в российской индустрии путешествий существует много проблем, которые следовало бы решить, прежде чем прибегать к таким мерам. Аханова также добавила, что отдых внутри страны бюджетным назвать нельзя. «Туристы отреагируют на введение сбора уходом в нелегальный частный сектор или другие объекты размещения, которые не требуют декларации присутствия», — прогнозирует она.

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Похожее мнение выразила представитель сервиса путешествий «Туту.ру» Мария Чупина. «Конечно, дополнительный налог наших туристов не обрадует», — заметила специалист. По ее мнению, по этой причине отдыхающие могут переориентироваться с отечественных курортов на зарубежные.

Директор по развитию компании OneTwoTrip Аркадий Гинес также полагает, что новый налог грозит падением спроса на отдых в России. Вместе с тем он не исключает, что такая мера пойдет на пользу отечественным курортам, так как доходы от сбора планируется направить на обновление их инфраструктуры.

Пиар-директор туроператора BSI Group Светлана Баранова отмечает, что вводить подобный сбор в России нужно максимально продуманно и осторожно. С ней согласен гендиректор интернет-сервиса для путешественников Biletix Александр Сизинцев.

Ранее в среду глава комитета крымского парламента по туризму Алексей Черняк сказал, что сбор пойдет на пользу индустрии путешествий в России.

Госдума одобрила в третьем чтении закон о новом налоге 19 июля. Сбор начнут взимать в тестовом режиме в 2018-2022 годах в отелях и других объектах размещения в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Предполагается, что его сумма не должна превышать 100 рублей с человека в сутки.