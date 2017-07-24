Российских сити-менеджеров обучат современным принципам благоустройства городов

Министерство строительства и ЖКХ намерено обучать руководителей российских муниципалитетов современным принципам благоустройства городских территорий. Такое заявление сделал глава ведомства Михаил Мень на форуме «Единой России», посвященном этой проблематике, передает «Интерфакс» в понедельник, 24 июля.

По словам Меня, программы по дополнительному образованию сити-менеджеров будут подготовлены совместно с Высшей школой экономики.

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«Опыт говорит о том, что когда ездишь по регионам и особенно у глав муниципалитетов спрашиваешь: что вы планируете делать за эти средства, не всегда какие-то интересные, оригинальные решения предлагаются, иногда действуют по старинке — лавочки, цветочки и фонарики. Я думаю, что люди уже совершенно не этого ждут сегодня», — отметил министр.

В конце мая сообщалось, что 29 муниципалитетам Мурманской области из федерального центра направили 115 миллионов рублей на поддержку программ по формированию новой городской среды. Из регионального бюджета на эти же цели было выделено более 106 миллионов рублей. Губернатор области Марины Ковтун подчеркнула, что данный проект благоустройства отличает широкая вовлеченность населения. «Жители вправе предлагать объекты для благоустройства и получать оперативную информацию обо всех этапах реализации программ», — сказала она.