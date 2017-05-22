Миронов оговорился и перепутал стрит-арт с артритом

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов оговорился во время выступления на парламентских слушаниях о молодежной политике, прошедших в Госдуме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 22 мая.

Миронов акцентировал внимание на том, что российские власти недостаточно работают с молодежными добровольческими организациями. «Такое ощущение, что волонтерское движение само по себе, государство само по себе», — сказал политик.

В качестве позитивного примера взаимодействия с молодежными сообществами он привел случаи, когда власти привлекали уличных художников к благоустройству. «То, что называется артрит. То, что рисуют граффити. Когда это было стихийно, мы видели бетонные заводы вдоль железных дорог, но во многих городах решили, а почему бы не использовать, и унылые серые кварталы расцвели», — сказал он.

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Лидер справороссов также отметил важность «объединения молодого поколения вокруг национальных ценностей России». Без этого любая молодежная политика, по его мнению, «потерпит крах».

Слушания состоялись в нижней палате парламента под председательством спикера Вячеслава Володина и при участии лидеров всех парламентских партий, депутатов, представителей правительства, администрации президента, общественности. Закрывая встречу, Володин предложил провести следующие парламентские слушания по этой теме в ноябре.

5 апреля Володин выступил инициатором обсуждений. По его словам, от всех партий поступали предложения об изменении в области молодежной политики России.