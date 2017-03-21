Медведев назначил нового главу Росмолодежи

Председатель правительства России Дмитрий Медведев назначил руководителем Росмолодежи Александра Бугаева. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина во вторник, 21 марта.

«Назначить Бугаева Александра Вячеславовича руководителем Федерального агентства по делам молодежи», — говорится в документе.

По данным «Коммерсанта», до назначения Бугаев работал начальником департамента по работе с регионами Сибири и Дальнего Востока управления по внутренней политике администрации президента. До этого он был замглавы Росмолодежи.

С 12 октября 2016 года агентством руководил Алексей Паламарчук. Глава кабмина назначил его временно исполняющим обязанности главы Росмолодежи после того, как бывший руководитель ведомства Сергей Поспелов перешел на работу в аппарат Госдумы.

Росмолодежь отвечает за государственную молодежную политику, в частности мероприятия для обеспечения здорового образа жизни, нравственного и патриотического воспитания. Агентство находится в ведении Минобрнауки России.