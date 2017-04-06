Россия
 

Глава Росмолодежи призвал работать с протестующими молодыми людьми

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Александр Бугаев
Александр Бугаев

Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России не хватает закона, который бы регулировал молодежную политику. Такую точку зрения он высказал в интервью газете «Известия», опубликованном в четверг, 6 апреля.

«В нашей стране такой закон просто отсутствует», — сказал Бугаев. По его словам, Росмолодежь уже ищет контекст для будущего законопроекта.

В частности, он указал на необходимость систематизировать работу с молодым поколением со стороны органов власти в регионах, так как, по его словам, зачастую в субъектах Федерации полномочия размыты между разными структурами.

При этом он подчеркнул, что Росмолодежь — орган государственной власти, поэтому ведомство не планирует делать «политического разделения» и готово работать «с протестной, с провластной и особенно с аполитичной частью молодого населения», так как формирование гражданственности — это в том числе обязанность ведомства. «Для нас принципиально важно слышать о проблемах всех молодых людей», — пояснил Бугаев.

2 апреля в центре Москвы на Манежной площади полиция задержала старшеклассника за несанкционированный пикет. При обыске у него нашли учебник по алгебре, конституцию и пачку, предположительно, бутафорских банкнот.

26 марта в Москве прошел несогласованный антикоррупционный митинг. В мероприятии, по оценке полиции, принимали участие семь-восемь тысяч человек. Около тысячи участников акции протеста задержаны, в том числе несколько десятков подростков.

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