На Манежной площади задержали школьника с учебником и конституцией

На Манежной площади в Москве задержаны два человека. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, один из задержанных выглядит как старшеклассник. Находящийся на площади блогер Илья Варламов передает, что при обыске у него нашли учебник по алгебре, конституцию и пачку, предположительно, бутафорских банкнот.

Другой задержанный, по данным «Медиазоны», выкрикивал лозунги в поддержку президента Владимира Путина. Сообщается, что в остальном ситуация на площади спокойна. Массовых скоплений людей, кроме туристов, проходящих экскурсии, не наблюдается. Территорию патрулируют несколько нарядов полиции и отрядов Росгвардии.

1 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту призыва устроить 2 апреля массовые беспорядки. По версии СК, 29 марта в интернете неустановленное лицо под псевдонимом размещало текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка.