В Мурманской области озвучили бюджет на создание современной городской среды

В муниципалитеты Мурманской области направлено 115 миллионов рублей из федерального центра на поддержку программ по формированию новой городской среды. Об этом сообщили ТАСС в администрации региона.

Для тех же целей из бюджета области выделено более 106 миллионов рублей, привлечены муниципальные и внебюджетные средства.

«До конца года за счет этих средств планируется благоустроить не менее 69 дворовых и 30 общественных территорий», — отметили в правительстве Мурманской области. Деньги получили 29 муниципальных образований.

В частности, за счета федерального бюджета будет проведена реконструкция городского парка в Полярных Зорях.

По словам губернатора региона Марины Ковтун, нынешний проект благоустройства отличает широкая вовлеченность населения. «Жители вправе предлагать объекты для благоустройства и получать оперативную информацию обо всех этапах реализации программ», — сказала она.