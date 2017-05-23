В Мурманске открыют первый клуб для женщин-предпринимателей

В Мурманске будет открыт первый в России бизнес-клуб, где женщины-предприниматели смогут обмениваться опытом, искать деловых партнеров и повышать свои навыки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в регионе Ольга Буч.

«Клуб будет способствовать развитию женского предпринимательства и поможет участникам работать более эффективно», — сказала Буч.

Помимо обмена опытом между непосредственными участницами клуба, здесь будут выступать приглашенные эксперты в разных сферах. «Например, если предпринимателей интересует вопрос лицензирования, мы пригласим специалиста, который расскажет об этом направлении и даст практические совета», — рассказала Буч. Сроки открытия заведения пока не уточняются.

Отмечается, что подобные организации действуют в других городах Крайнего Севера — в Заполярном, Никеле, Мончегорске. Обычно в таких клубах участвует по 25 человек. В Мурманске есть запрос на такую площадку, считают организацторы.

