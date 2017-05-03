69-я параллель
 

Открывшаяся в Мурманске выставка расскажет о работе собак в годы войны

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Выставка, посвященная участию служебных собак в боях на Карельском фронте в годы Великой Отечественной войны, открылась в Мурманском областном краеведческом музее, говорится в сообщении на его официальном сайте.

«Посетители выставки увидят фотографии, документы и другие экспонаты, посвященные использованию служебных собак на Карельском фронте, — говорится в сообщении. — Экспозиция формировалась как из фондов самого музея, так и из архива Министерства обороны России».

Некоторые экспонаты выставляются в Мурманске впервые.

В годы Великой Отечественной войны подразделения Красной армии впервые в военной истории массово применили служебных собак. Для военной службы было подготовлено 68 тысяч противотанковых, минно-розыскных, связных, сторожевых, разведывательных, диверсионных и санитарных собак.

С их помощью было уничтожено и подбито 300 танков противника, доставлено более 100 тысяч донесений, эвакуировано с поля боя 500 тысяч солдат и офицеров, разминировано почти 4 тысячи мостов, складов и зданий и 33 крупных города.

На Севере отдельные отряды собачьих санитарно-нартовых упряжек были созданы директивой Генерального штаба Красной армии 26 мая 1942 года. Они обеспечивали перевозку боеприпасов и продуктов, эвакуацию раненых, сопровождение разведывательных групп.

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