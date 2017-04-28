На саммите БЕАР в Москве обсудили проблемы коренных народов Севера

Взаимодействие и проблемы коренных народов Баренцева/Евроарктического региона (БЕАР) обсудили на прошедшем в пятницу, 28 апреля, I Саммите коренных народов БЕАР в Москве. Об этом сообщает ТАСС. Во встрече приняли участие представители малых северных этносов России, Финляндии, Швеции и Норвегии.

Сообщается, что речь шла о проблемах сотрудничества между народами и их существования на этой территории. «Одна из важнейших проблем, потому что вы знаете, что север Европы - это самая богатая природными богатствами территория, поэтому, конечно, коренные народы всегда беспокоит, насколько рационально будет использоваться эта кладовая», — рассказала представитель веппской делегации Татьяна Строгальщикова.

По ее словам, Россия еще не научилась регулировать эти моменты на уровне Запада. «В Ненецком округе значительно лучше ситуация, чем в Карелии и Мурманске, где только к этим аспектам начинают приступать, присматриваться. Федеральное агентство по национальной политике обещает помочь в этом. В принципе, есть практика соглашений в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах», — пояснила Строгальщикова.

27 апреля стало известно, что на программы поддержки коренных малочисленных народов России в 2016 году выделили около 7,6 миллиона долларов. Финансирование шло как из федерального, так и из региональных и муниципальных бюджетов.