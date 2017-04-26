В России в 2016 году выделили 7 миллионов долларов на развитие коренных народов

На программы поддержки коренных малочисленных народов России в 2016 году выделено около 7,6 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова

Деньги выделялись как из федерального, так и из региональных и муниципальных бюджетов. «В рамках реализации государственной национальной политики в отношении коренных народов предусмотрены ассигнования в размере 17,8 миллиона долларов до 2025 года», — отметил Баринов, выступая на форуме ООН, посвященном десятой годовщине принятия декларации о правах малых этносов.

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Баринов рассказал, что эти средства вкладываются в строительство детских садов, школ, включая кочевые, фельдшерско-акушерских пунктов, в издание газет, книг и учебников на коренных языках, в подготовку преподавательского корпуса.

21 марта глава ХМАО Наталья Комарова заявила, что в регионе за последние десять лет вдвое выросло число представителей коренных народов, живущих традиционным укладом. Их популяция увеличилась с 2,5 тысяч до 4,5 тысяч человек.