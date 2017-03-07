Северным народам ЯНАО заплатят за традиционный образ жизни

На Ямале выплатят гранты семьям из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС) за сохранение традиционного уклада жизни. Заявки на получение выплат принимаются до 5 апреля 2017 года, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

В частности, гранты в 200 тысяч рублей будут предоставлены тундровикам-ремесленникам, занимающимся художественными промыслами и народными ремеслами. Всего таких выплат будет сделано четыре.

Пять грантов в размере 700 тысяч рублей распределят между малыми хозяйствами представителей КМНС. Рассматривать заявки будет департамент по делам КМНС ЯНАО, сообщают в правительстве округа.

В декабре 2016 года сообщалось, что представителям КМНС в Красноярском крае также будут сделаны выплаты для поддержки их традиционного образа жизни. В частности, 55 местных охотников и рыбаков получат разовое пособие в размере 8 тысяч рублей. На 200 тысяч рублей увеличится фонд премий коренным жителям за отстрел волков.