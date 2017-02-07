В Мурманской области показали первый в истории саамский мюзикл

Международный день саамов отметили 6 февраля по всей Мурманской области. В рамках празднования жителям региона показали первый в истории саамский мюзикл «Солнце над тундрой», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя местного Центра коренных малочисленных народов севера Надежду Чупрову.

По ее словам, в этом году программа праздника была особо насыщенной — прошло сразу 230 мероприятий, в частности, круглые столы и тематические часы в вузах и школах. Отмечался Международный день саамов не только в традиционных местах их проживания, но и по всем населенным пунктам Заполярья.

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Помимо этого, в областном краеведческом музее открылась выставка «Красота Севера в отражении рук мастера». Посетителям предлагается посмотреть на предметы декоративно-прикладного искусства саамов из фондов музея и из частных коллекций.

Саамы, или лапландцы, — финно-угорский коренной народ Северной Европы,заселяющий северные регионы России, Финляндии, Норвегии и Швеции. Общая их численность — около 70 тысяч человек, в России их проживает две тысячи, в основном на территории Кольского полуострова.