В России задумались о защите национальных традиций при реализации инвестпроектов

Федеральное агентство по делам национальностей разрабатывает закопроект об этнологической экспертизе при реализации в регионах крупных инвестиционных проектов. Об этом Rambler News Service сообщил глава ведомства Игорь Баринов.

По его словам, при реализации инвестпроектов предполагается оценивать их влияние на традиционный образ жизни и среду обитания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В то же время, пояснил чиновник, для гармонизации межнациональных отношений важно учитывать интересы всех народов.

«Безусловно, все крайне заинтересованы в притоке инвестиций, в социально-экономическом развитии субъектов, в конечном итоге, это отражается положительно на уровне жизни людей. И механизм этнологической экспертизы, который мы разрабатываем, должен снять все сопутствующие вопросы, которые неизбежно возникают при реализации масштабных инвестиционных проектов», — сказал он.

Баринов напомнил, что президент поручил его ведомству совместно с экспертным сообществом в 2017 году выработать подход и в дальнейшем законодательно закрепить обязательную этнологическую экспертизу в регионах, где реализуются крупные инвестиционные проекты.

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Как отметил чиновник, ресурсодобывающие компании, интересы которых может затронуть экспертиза, возражают против подобного закона. Спорные ситуации, по их мнению, могут быть урегулированы общественным договором между заинтересованными сторонами.

«Мы, напротив, считаем, что такой подход несет риски манипулирования людьми за счет разного рода мотивации. А фактически человек остается один на один со своими проблемами», — сказал Баринов. По его словам, процедура должна быть максимально открытой, гласной, участвовать в ней должны и федеральные, и региональные власти, а также представители этнических групп, неправительственных организаций и, безусловно, инвесторы.

Сейчас порядок проведения этнологической экспертизы федеральными законами не установлен. Вопрос критериев оценки ущерба остается открытым, их разработают совместно с Минприроды, Минэкономразвития и Минфином.