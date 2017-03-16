Оленеводы Ямала получат господдержку в размере почти 800 миллионов рублей

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) выделит 782 миллионов рублей на субсидирование оленеводства в 2017 году, сообщает ТАСС, со ссылкой а пресс-службу правительства региона.

«Одна из основных статей — увеличение объемов производства продукции хозяйствами всех форм собственности, а также развитие в регионе глубокой переработки северного оленя», — отмечают в правительстве ЯНАО.

15 марта сообщалось о том, что в 2017 году регион планирует начать поставки оленины в Белоруссию, Московскую, Томскую и Ярославскую области, а также ввести в эксплуатацию мясоперерабатывающий комплекс в Приуральском районе ЯНАО, который будет ежегодно экспортировать в Германию до 100 тонн мяса северного оленя.

При этом, 7 марта стало известно о том, что на Ямале планируют выделить гранты семьям из числа коренных малочисленных народов Севера за сохранение традиционного уклада жизни. В этом году, четыре гранта по 200 тысяч рублей будут предоставлены тундровикам-ремесленникам, занимающимся художественными промыслами и народными ремеслами. Еще пять грантов в размере 700 тысяч рублей распределят между малыми хозяйствами.

В настоящее время регион располагает самым крупным в мире одомашненным стадом северных оленей — около 770 тысяч голов.