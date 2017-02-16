Ученые ЯНАО выпустили в дикую тундру 50 овцебыков

Ямальские зоологи запустили в тундру 50 овцебыков для восполнения их исчезающей популяции, сообщает ТАСС.

Завезенные из Алтайского края в 1997 году овцебыки до настоящего времени проходили адаптацию в полудиких условиях под наблюдением зоологов. Содержались они в двух коралях (огороженных пастбищах, — прим. «Ленты.ру») в Полярно-Уральском природном парке.

«Выпущенные овцебыки не ушли далеко от привычного места обитания, хотя этому ничто не препятствует. Для нас самое главное — восстановить природный вид, исчезнувший с полуострова Ямал», — сказал агентству заместитель директора департамента лесных отношений ЯНАО Александр Гаврилюк.

В январе сообщалось, что власти Ямала выделят на научные исследования в Арктике более 63 миллионов рублей. В 2017 году в тундре полуострова установят сеть сейсмодатчиков, которые будут прогнозировать появление новых воронок и выбросов газа.