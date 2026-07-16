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02:28, 16 июля 2026Мир

Трамп высоко оценил жест Ирана

Трамп: Иран разрешил покинуть страну американке, незаконно задержанной в 2024 году
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что страна высоко оценила жест доброй воли со стороны Ирана, который освободил задержанную в 2024 году американку. Пост об этом лидер США опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Иран разрешил американской гражданке, которая была незаконно задержана в декабре 2024 года во время “президентства” сонного Джо Байдена, покинуть страну», — написал Трамп.

Президент Соединенных Штатов также отметил, что сейчас женщина находится в безопасности за пределами Ирана и чувствует себя хорошо.

Ранее же стало известно о том, что Дональд Трамп склоняется к усилению военных действий против Ирана после обсуждений ситуации с подчиненными.

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