69-я параллель
 
Хотите видеть только хорошие новости?

На Ямале пройдет экспедициях на упряжке хаски

Перейти в «Мою Ленту»

В марте в Ямало-Ненецком автономном округе пройдет первая экспедиция на собачьей упряжке на остров Шокальского в Карском море, сообщает ТАСС.

«Впервые по зимнику пройдет первая экспедиционная упряжка из хаски. Путешественники стартуют из города Новый Уренгой, затем они достигнут одной из самых северных точек ЯНАО — острова Шокальского. Конечная точка — Салехард. Основной заезд состоится в марте 2017 года», — рассказали в пресс-службе правительства региона.

Путешественникам за месяц предстоит преодолеть 1,5 тысячи километров по бездорожью, они дважды пересекут полярный круг. В экспедиции примут участие пять человек, среди которых — члены Русского географического общества. Упряжка будет состоять из 12 собак, ее будут сопровождать два снегохода.

Пробный заезд экспедиционной упряжки начнется 1 января, его участники пройдут по зимнику 300 километров за семь дней.

Данное мероприятие приурочено к Году экологии, который объявлен в России в 2017 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы лучшие места для туристов в Мурманской области
К зданию Минпромторга приехали чукчи на хаски
Из командиров арктических войск сделают каюров
Последние новости
2016 год продлится на секунду дольше
В Баку сообщили подробности боя на границе с Арменией
На МКАД неизвестные похитили девушку
Глава ОСК уточнил сроки поставки российских двигателей для новых кораблей
Белоруссия понадеялась на решение нефтегазового спора с Россией в новом году
Мужчина выпил незамерзайку, шампанское и туалетную воду и умер
Сирийская оппозиция подтвердила присоединение к перемирию
69-я параллель
11:02 Сегодня

На краю земли

Как живут в самом северном городе России
17:13 11 ноября 2016

Атомный ледокол «Сибирь» утилизируют

13:40 Сегодня

Мурманский фотограф победил в конкурсе National Geographic

16:48 27 декабря 2016

Дайверы в Мурманске установили елку под водой

15:12 25 декабря 2016
Участники экспедиции на острове Северный архипелага Новая Земля

Царское наследство

Новая Земля освобождается от радиоактивного загрязнения
15:08 28 декабря 2016

Дед Мороз на мотоцикле раздал подарки детям Мурманска

21:43 26 декабря 2016

В НАО увеличат вознаграждение приемным родителям на 20 процентов

20:15 7 ноября 2016

Археологи обнаружили на Ямале монеты времен Людовика XIV

15:47 21 декабря 2016

Фантастические твари

Как рыбак из Мурманска, публикующий фото морских гадов, стал звездой
19:07 23 декабря 2016

Рекордное количество снега выпало в Мурманске

21:29 9 ноября 2016

Мурманские зоозащитники пристроили живших на пивзаводе медведей в приют

13:38 28 декабря 2016

Норникель определил победителей конкурса социальных проектов

Россия
Похороны Андрея Карлова Родина слышит, родина знает
Прохоренко, Нурбагандов, Карлов: те, о ком будут помнить
Депутаты предложили запретить «алкоматы»
«Вам всего доброго»
Ключевые цитаты 2016 года
Жизнь интереснее смерти
О новостях, которые вызывают омерзение
На МКАД неизвестные похитили девушку
Член ЦИК поделился секретами новогоднего волшебника
Мужчина выпил незамерзайку, шампанское и туалетную воду и умер
Все материалы
Мир
Бунташный год
2016-й: мировой порядок под ударом
Фанаты Дональда Трампа во время подсчета голосовЧетвертая индустриальная революция и кризис либерализма
Зарубежные эксперты о главных международных итогах 2016 года
Черная магия Черного континента
Кто и зачем в Африке практикует ритуальные убийства детей и альбиносов
Бывший финский наркополицейский приговорен к тюрьме за контрабанду наркотиков
Сирийская оппозиция подтвердила присоединение к перемирию
Лицом к Азии
Итоги поворота России на Восток в 2016 году
Бунт против элиты
Российские эксперты о главных международных итогах 2016 года
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Путин на церемонии возложения венка Исламу КаримовуПрощай, эпоха
Самые значимые события 2016 года в бывшем СССР
В Баку сообщили подробности боя на границе с Арменией
В ДНР заявили о гибели троих бойцов ВСУ при подрыве мины
В Киеве 27-летнюю соратницу Саакашвили заподозрили в коррупции
В Армении сообщили о гибели троих военнослужащих в бою с азербайджанцами
На армяно-азербайджанской границе начался бой
В Киеве свалили на Францию вину за отсутствие безвизового режима с ЕС
Все материалы
Финансы
«Мы вспомним, что такое середина девяностых»
Андрей Мовчан о близком и далеком будущем экономики России
В ожидании шока
Почему в России опять заговорили о девальвации
Сбербанк спишет долги погибших в катастрофе Ту-154
Рублю напророчили укрепление в год Петуха
Набиуллина пообещала приподнять экономику на процент
Китай потратит полтриллиона долларов на скоростные железные дороги
Правительство потратит 1,6 триллиона рублей на регионы
Все материалы
Бизнес
Жизнь взаймы
Десять лет ВЭБа в качестве госкорпорации развития
В «Ростех» пришли танки
В России может быть создана Объединенная бронетанковая корпорация
Неподъемный метр
Упадут или поднимутся цены на недвижимость в 2017 году
MegaLabs разработал систему умного управления домом
Корпорация УВЗ сообщила о завершении года с рекордными показателями
Генпрокуратура направила представление Чубайсу
Усманов заявил о готовности вернуть статус налогового резидента России
Все материалы
Силовые структуры
Кто виноват?
Что узнало следствие о причинах падения Ту-154
Сотрудники правоохранительных органов на Ельнинской улице в Москве 27 декабря 2016 годаПример заразителен
Что общего у захвата заложников в Москве и Подмосковье
Загородный взлом
Монолог сотрудника Росгвардии об охране частных домов в Подмосковье на Новый год
Глава ОСК уточнил сроки поставки российских двигателей для новых кораблей
Появилось видео задержания в Дагестане готовивших теракты в Москве боевиков ИГ
Москвичка умерла после укола лидокаина на дому
Следователи попросили арестовать обвиняемого в убийстве десятилетнего брата
Все материалы
Наука и техника
На одной волне
Самые главные научные открытия 2016 года по версии «Ленты.ру»
Многоразовая система New ShepardПервые с конца
Главные космические события 2016 года
iPhone 7 PlusВзрывы и огрызки
Лучшие смартфоны 2016 года по версии «Ленты.ру»
В МГУ нахимичили с алмазами
2016 год продлится на секунду дольше
В Windows появился «зеленый экран смерти»
Физик рассказал о вреде борьбы с глобальным потеплением
Все материалы
Спорт
Красота спасет спорт
Самые симпатичные спортсменки, побеждавшие в 2016 году
«Урал» начал переговоры с завершившим карьеру Широковым
Ростехнадзор выдал положительное заключение по новому стадиону «Зенита»
Президент Федерации футбола Украины понадеялся на перенос ЧМ-2018 из России
Ефимова оценила квартиру в Москве в четыре победы на Олимпийских играх
Попавший в камеру для поцелуев хоккейный фанат чмокнул стакан пива
Африканский легионер «Спартака» поведал о пьянстве Романцева
Все материалы
Культура
Изображая жертву
30 главных книг 2016 года
В США фанаты «Звездных войн» зажгли световые мечи в память о Кэрри Фишер
Шансонье Александра Новикова отпустили из-под домашнего ареста
За шансонье Новикова поручился глава ВТБ
Поклонники Кэрри Фишер посвятили актрисе звезду на Аллее славы
Вышла аудиокнига с диктофонными записями агента Купера из «Твин Пикса»
Принцесса навсегда
Умерла американская актриса Кэрри Фишер
Все материалы
Интернет и СМИ
Павел ДуровПолитика и прокрастинация
Что почитать, если вам никто не пишет
Ни разу не смешно
Что стоит за самыми драматичными снимками 2016 года
Ургант спародировал вирусный ролик провинциальной веб-студии
Джефф Монсон показал «читающего рэп» об итогах года Лаврова
Полицейского в США наказали за шутку с задержанием невиновных
Вечно печальный кот по кличке Пончик стал звездой социальных сетей
Клименко призвал готовиться к отключению России от мировой сети
Все материалы
Ценности
Подали горячее
Как изменится модный мир, когда закончится зима
Вивьен Вествуд обшила артистов Венского оркестра
Модель Белла Хадид показала свою первую коллекцию одежды
Дизайнер Марк Джейкобс снял трансвеститов в новогоднем видео
«Пирожковая могла бы быть более прибыльным бизнесом»
Дизайнер Евгения Линович о том, как продавать одежду за границей
Все в этом будем
Что станет модным в 2017 году, а что уйдет в прошлое
Bang & Olufsen отметил юбилей выпуском коллекции гаджетов
Все материалы
Путешествия
Гламурная глубинка
Красивые и вкусные выходные в зимнем Плесе
Климатическая миграция
Куда уехать на зимовку из России
В российских аэропортах открылись первые пункты судебных приставов
Прыжок в вингсьюте с четырехкилометровой высоты сняли на видео
Путин обсудил с президентом Египта скорое возобновление авиасообщения
Власти Севастополя отложили введение курортного сбора
Египет не вернуть
Чем туристам запомнился 2016-й и что ждать от 2017 года
Все материалы
Из жизни
Длинноногая элита
15 самых популярных манекенщиц 2016 года
Любовь и другие неприятности
Самые громкие свадьбы и разводы 2016 года
Голодные игры
Зачем японки берут оружие и уходят в лес
«В Москве моего сына называют чуркой»
История москвички, переехавшей в Абу-Даби
Великобритания столкнулась с нехваткой салата перед Новым годом
Канадец ударил напавшую на его собаку пуму по морде
Родившая в 64 года китаянка установила национальный рекорд
Все материалы
Две «Мазды» на самой опасной дороге на Земле
Мы взяли одну классическую машину, одну будущую классику и отправились на остров Мэн
«Теслы» наездили по всему миру 5,6 миллиарда километров
2240 лошадиных сил и 40 миллионов рублей: финал «Битвы года»
Супертест: VW Golf GTI, Porsche Boxster и 911, BMW M3 и Corvette Z06
«Мустанги» попали в Книгу Гиннесса за самый крупный рисунок шинами
Олени, оливье и тачки
Новогодний тест: сколько «БЕЛАЗов» влезет в сани Деда Мороза и другие вопросы
На продажу выставлен «шестисотый» Mercedes-Benz Путина
Догони меня
Гонка в казанском аэропорту, охота за танком и другие полицейские погони
Все материалы
Этот номер пройдет
Как выглядят самые безумные гостиницы России и зарубежья
Австралиец пожертвовал домом за шесть миллионов долларов ради Porsche
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
От роддома до могилы
Тайны фамильных особняков, в которых живут поколения фермеров и журналистов
Но есть и хорошие новости
Рынок недвижимости шокирует россиян
В США арендатор вынесла из квартиры украшения и вибраторы на 40 тысяч долларов
Все материалы