На Ямале пройдет экспедициях на упряжке хаски

В марте в Ямало-Ненецком автономном округе пройдет первая экспедиция на собачьей упряжке на остров Шокальского в Карском море, сообщает ТАСС.

«Впервые по зимнику пройдет первая экспедиционная упряжка из хаски. Путешественники стартуют из города Новый Уренгой, затем они достигнут одной из самых северных точек ЯНАО — острова Шокальского. Конечная точка — Салехард. Основной заезд состоится в марте 2017 года», — рассказали в пресс-службе правительства региона.

Путешественникам за месяц предстоит преодолеть 1,5 тысячи километров по бездорожью, они дважды пересекут полярный круг. В экспедиции примут участие пять человек, среди которых — члены Русского географического общества. Упряжка будет состоять из 12 собак, ее будут сопровождать два снегохода.

Пробный заезд экспедиционной упряжки начнется 1 января, его участники пройдут по зимнику 300 километров за семь дней.

Данное мероприятие приурочено к Году экологии, который объявлен в России в 2017 году.