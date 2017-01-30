Власти ЯНАО выделят более 63 миллионов рублей на исследование Арктики

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2017 году выделят более 63 миллионов рублей на научные исследования в Арктике. Об этом сообщил ТАСС директор департамента науки и инноваций региона Алексей Титовский.

«Мы подготовили научный план, в котором описаны все научные исследования и направления, по которым мы будем работать в 2017 году. Предусмотрено финансирование как конкретных исследований, так и междисциплинарных экспедиций», — рассказал Титовский.

По его словам, финансирование остается неизменным на протяжении последних пяти лет, однако нынешние научные планы кардинально отличаются от прошлых.

«У нас будут проходить более сложные и наукоемкие исследования. Мы постепенно отходим от фундаментальных задач к решению прикладных вопросов — это проблемы экономики, экологии и социальной сферы коренных малочисленных народов Севера», — уточнил глава научного департамента.

В 2017 году в тундре полуострова Ямал планируется установить сеть сейсмодатчиков, чтобы прогнозировать появление новых воронок и выбросов газа. Также ученые из России и Франции первыми в мире приступят к исследованию донных отложений термокарстовых озер, образующихся в результате таяния вечной мерзлоты на Ямале. Это позволит оценить вклад водоемов в глобальное потепление.

По словам Титовского, запланирована научно-исследовательская экспедиция «Ямал-Арктика», которая будет проходить на полуостровах Ямал и Гыдан. Продолжается исследования вечной мерзлоты, кормовой базы оленей в тундре, изучение популяции белых медведей, других животных и птиц. Еще одним научным событием 2017 года на Ямале станет форум «Археология Арктики».