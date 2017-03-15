69-я параллель
 

Ямальских овцебыков перевезут в Якутию для экспериментов по разведению в неволе

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Одомашненных овцебыков из огороженных пастбищ в Полярно-Уральском природном парке в ЯНАО перевезут в Якутию для дальнейших экспериментов по разведению в неволе, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента природно-ресурсного регулирования Александра Гаврилюка.

«В прошлом году мы начали плотно общаться с коллегами из Якутии, потому что их заинтересовал опыт выращивания овцебыков с точки зрения содержания в коралях. В Якутии есть овцебыки, но они совершенно свободно перемещаются по территории», — пояснил он. В Якутию отправят молодое поколение зверей, и с их помощью там попытаются реализовать ямальский опыт содержания животных в неволе.

Перевозка состоится этой осенью. Всем овцебыкам сделают прививки и установят чипы. Точное количество особей для отправки пока неизвестно. «Это будет зависеть от приплода», — сказал Гаврилюк.

В феврале 2017 года ямальские зоологи запустили в тундру 50 овцебыков для восполнения их исчезающей популяции. Зверей завезли из Алтайского края в 1997 году, и с тех пор они проходили адаптацию в полудиких условиях под наблюдением специалистов.

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