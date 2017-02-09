Ямал продаст белорусам оленину

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) России впервые откроет поставки оленины, рыбы и ягод в Белоруссию. Об этом заявили в правительстве региона, передает ТАСС в четверг, 9 февраля.

«Мы заключили соглашения о поставке сырья — мяса оленя и рыбы частиковых видов (рыба, выловленная частиком, или мелкоячейной сетью — прим. «Ленты.ру») в Республику Белоруссию, Московскую, Томскую и Ярославскую области, а также полуфабрикатов и готовой продукции из мяса, рыбы и ягод», — сообщили в окружной администрации. При этом объемы поставок не уточняются.

В региональном правительстве также отметили, что за зиму удалось заготовить свыше трех тысяч тонн оленины. Ямал поставляет данный продукт в Уральский федеральный округ и некоторые страны ЕС, например в Финляндию. Скандинавская страна в 2017 году получит 500 тонн мяса, поставки вырастут на 25 процентов.

7 февраля сообщалось, что ЯНАО впервые экспортировал в Китай рога оленей. Общая сумма поставок составила один миллион долларов.

На Ямале содержится крупнейшее в мире одомашненное стадо северного оленя — более 717 тысяч животных. ЯНАО — единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза.