В ХМАО за десятилетие вдвое выросло число представителей коренных народов

В ХМАО за последние десять лет вдвое выросло число представителей коренных народов, живущих традиционным укладом, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Наталью Комарову.

На встрече с экспертным советом ООН по правам коренных народов губернатор отметила, что на выделенных коренным народам территориях, занимающих четверть площади Югры, население выросло с 2,5 тысяч до 4,5 тысяч человек.

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По ее словам, рост населения положительно влияет на сохранение традиционных общин и видов хозяйственной деятельности. Их число выросло с 49 в 2009 году до 100 в 2016.

При этом коренные народы развивают и новые направления экономической деятельности. «Сейчас в Югре все большую популярность приобретает так называемый этнографический, экологический туризм... он формирует дополнительный источник прибыли для общин коренных народов», — отметила Комарова.

17 марта в соседнем ЯНАО объявили о дотации в 782 миллиона рублей всем оленеводам региона. В настоящее время регион располагает самым крупным в мире одомашненным стадом северных оленей — около 770 тысяч голов.

